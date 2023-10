Hija de Jeanine Áñez: "Por fin un tribunal hace lo correcto"

“Ahora ya han aceptado que el Tribunal no es competente para juzgar a una ex mandataria de Estado por la vía ordinaria y falta que definan la fecha y la hora de cuándo mi madre va a salir libre para poder defenderse como dice la ley”, insistió Ribera.

A pesar que la resolución se emitió el 27 de octubre, los abogados de defensa de Áñez aún no fueron notificados. Ellos fueron hasta los juzgados de El Alto para recibir dicha notificación, no obstante no les entregaron de forma oficial.