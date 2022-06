Hija de Jeanine Áñez: “Vivimos en un país donde los inocentes están presos y los delincuentes salen libres”

Escucha esta nota aquí

Carolina Ribera, hija de Jeanine Áñez, denunció este jueves que se pretende sentenciar a su madre con tan solo 21 audiencias en el caso “golpe II”, cuando un proceso “normal”, en la justicia boliviana, conlleva más de 100.

La joven viajará a Estados Unidos (EEUU) para participar de un foro sobre democracia, donde denunciará la actual situación que atraviesa la expresidenta, cuyo juicio debería reinstalarse el lunes en su etapa de alegatos finales y posterior lectura del veredicto.

“Vivimos en un país donde los inocentes están presos y los delincuentes salen libres, donde solamente el MAS tiene derechos humanos y quedan en la impunidad los delincuentes, donde el inocente debe demostrar que es inocente, donde las personas deben demostrar que defienden la democracia”, indicó Ribera en entrevista con ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio.

La hija de la exmandataria ratificó que existe una “injerencia grosera y vergonzosa de los ministros”, que “salen a dar conferencias de prensa, dando instrucciones para que la justicia actúe”.

La entrevista:





Recalcó que en la causa existe “ilegalidad, vulneración al debido proceso, injerencia política, la presunción de culpabilidad en lugar de inocencia y el abuso de la detención preventiva”, aspectos que fueron confirmados en el informe de Diego García-Sayán, relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados.

“Hay recursos pendientes, pero no hemos recibido respuesta. No hay la competencia para reinstalar la audiencia, se está cometiendo prevaricato, no se puede instalar el juicio sin que se resuelvan estos recursos”, ratificó la joven.