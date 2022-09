Hija de Lanchipa trabaja en ABC, institución que es investigada por corrupción

Este medio conversó con Vania Lanchipa, y con el jefe de comunicación de la Fiscalía General del Estado, José Luis Tarquino, en representación del fiscal general. Ambos admitieron que ella trabaja en ABC, pero sostuvieron que no tiene nada de malo .

Luego complementó que no tiene un año trabajando de manera continua. “Son unos 11 meses, aproximadamente”.

“Para nada, porque la función que yo cumplo en la ABC es de consultora, no tengo nada que ver con el área jurídica ni administrativa, no tengo nada que ver con los contratos, contrataciones ni licitaciones. Yo estoy completamente aislada de los hechos que aquejan a esta institución” , manifestó.

Por su lado, Tarquino declaró a EL DEBER: “Sí, efectivamente ella está trabajando en la ABC. Pero, primero, toda persona tiene derecho al trabajo y no precisamente elige qué fuente de trabajo. Se lo gana de acuerdo a sus capacidades profesionales y ella tiene una formación que le permite buscar un trabajo , porque es una persona independiente que tiene su familia, un hogar constituido y vive en La Paz, por lo tanto, está habilitada para conseguir un puesto como cualquier otra persona”.

Tarquino opinó que “no hay para nada un conflicto de intereses. El fiscal general actuó como corresponde. El caso está en manos de investigadores de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca. Las determinaciones son completamente independientes. Se ha cumplido con eso, el trabajo del Ministerio Público fue presentar ante un juez todo el contenido de la investigación y de las personas implicadas y el vocal tomó una determinación de sacarlos de prisión y llevarlos a domiciliaria, decisión absolutamente independiente de la autoridad jurisdiccional. Todo esto no tiene nada que ver con el trabajo de la doctora Lanchipa en la ABC ”, justificó.

Vania Lanchipa admitió que esta indagación sí le ha generado un conflicto dentro la institución. “He recibido llamadas y cuestionamientos sobre mi función aquí adentro. Internamente me incomoda mucho todo esto, porque impiden que me desarrolle de la forma natural, normal en mi profesión”.