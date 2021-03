Hijo de Yerko Núñez dice que no había orden de aprehensión en su contra y que cualquier cosa que le pase a su familia es responsabilidad del Gobierno

Escucha esta nota aquí

La búsqueda del exministro de la Presidencia, Yerko Núñez, por la Policía y el Ministerio Público, llevó a las entidades estatales a arrestar al hijo de la exautoridad, Antonio Núñez, de 21 años, mientras se encontraba almorzando con su novia en un restaurante de Trinidad (Beni).

Según el relato del joven, en las primeras horas de la tarde del jueves, estaba en el local acompañado de su pareja cuando llegaron dos policías vestidos de civil, le pidieron su celular y que firme unos documentos para que puedan acceder al cuarto de hotel donde se encontraba alojado.

"Me empezaron a preguntar por qué me comunicaba con mis familiares, les explico y coopero en todo momento. Posteriormente me llevaron a la Felcc y dicen que por ser hijo de Yerko Núñez conozco su paradero, pero demostré que no sé donde está", apuntó el joven en declaraciones a los medios de comunicación.

"Me llevaron a la Fellcc donde me dijeron que por el hecho de ser su hijo sé su paradero; a mi novia la amenazaron con procesos judiciales a ella y a sus familiares. También me hicieron firmar cinco hojas en blanco", continuó relatando el joven.

Por último, el hijo del exministro Yerko Núñez aprovechó las cámaras para dedicarle unas palabras a su padre y dijo: "A mi padre (quiero) decirle feliz Día del padre, y que la verdad va a salir a la luz". Al gobierno manifestó: "Basta de injusticia y de perseguir a gente que no tiene nada que ver". Y pidió garantías para su madre y hermana de 8 años, están solas en La Paz: "Cualquier cosa que le llegue a pasar a mi familia es responsabilidad del Gobierno", señaló.

Antonio Núñez recalcó que cooperó en todo lo que le pidieron. "Les demostré que no sé nada del paradero de mi padre. Mis celulares me los retuvieron y los tienen incautados en este momento".

El hijo del exministro expuso que no había ninguna orden de aprehensión en su contra y que los policías se comunicaron con otras personas aduciendo que no necesitaban refuerzos, fue ahí que comenzaron a entrevistarlo para obtener datos sobre el paradero de Yerko Núñez, que en los últimos días se declaró en la clandestinidad.

El joven fue también trasladado hasta la dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), según su testimonio, donde estuvo retenido desde las 16:00 hasta casi la medianoche del jueves. Posteriormente fue a refugiarse al Comité cívico beniano, donde permanece acompañado de miembros de las plataformas ciudadanas y la Unión Juvenil Beniana, según reportó el presidente cívico, Gueiser Chávez

Antonio Núñez convocó a la ciudadanía a una vigilia que se realizará en la capital beniana pidiendo que se respeten los derechos de su familia y en rechazo al actuar del Gobierno sobre el caso del supuesto 'golpe de Estado'.

Desde la Felcc, el jefe nacional Alberto Aguilar expuso que la Policía beniana realizó operativos bajo la supervisión del Ministerio Público en búsqueda de Yerko Núñez y confirmó el arresto de su hijo, quien ha sido puesto en libertad horas después.

"Seguramente se lo arrestó porque el Ministerio Público ha optado por entrevistarlo y recabar datos de su padre. No se aprehendió a ningún otro familiar", declaró Aguilar a Periodistas Sin Fronteras, de Doble 8.

Además, se conoce que Antonio Núñez habría denunciado una persecución política hacia él y su familia. "Hoy me encuentro muy afligido al saber que mi padre está siendo ilegalmente perseguido, procesado, humillado y acusado de delitos inexistentes e inventados por el gobierno masista y abusivo de Arce Catacora, tanta injusticia contra el hombre que desde joven dio su vida y toda su capacidad para brindarse y trabajar por Rurrenabaque, Beni y Bolivia", apuntó el joven vía Facebook, a tiempo de agradecer el apoyo de la gente.

Cómo en la época más dura de Garcia Mesa en 1980, hoy se metieron con mi Antonio. No saben cómo sufre mi corazón como padre en este momento! Solo pido a Dios fuerza y justicia para mi hijo.

El MAS no tiene escrúpulos para meterse con la familia!!@Almagro_OEA2015 @OEA_oficial pic.twitter.com/2iuT8hCHN1— Yerko Núñez Negrette (@yerko_nunez) March 19, 2021