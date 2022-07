Historias que duelen: no pierden la fe y buscan entre ruinas a sus seres queridos

Era el 20 de junio de 2015. Dayana salió de su casa en Santa Cruz de la Sierra rumbo a la universidad y nunca más se supo de ella. Su familia no pierde la esperanza de hallarla con vida y denuncia la desatención estatal para dar con su paradero de la joven. Su madre, María Rita Hurtado, está segura que su hija está en manos de las redes de trata y tráfico de personas y que todavía está con vida. Lo mismo sucede con otras madres y padres que todavía no pierden la fe para hallar con vida a sus hijos e hijas luego de años de búsqueda.

“Sé que Dayana está viva, sé que está sufriendo, sé que está en manos de las redes de trata y tráfico de personas y no pierdo la fe en encontrarla. Solo pido voluntad de las autoridades y que me ayuden a dar con ella”, reclama María Rita, la mamá de Dayana, quien desde 2015 no cansó un solo día para volver a abrazar a su hija. Ella no tiene pruebas de que está viva, pero está segura que sufre al estar en manos de las redes de trata y tráfico de personas.

“El 20 de junio de 2015 Dayana salió a la universidad a las siete de la mañana. Lo hacía todos los días porque era una joven dedicada a sus estudios. Ella quería acabar la universidad y le puso todas las ganas. Desde ese día no supimos más de mi hija. Mi casa era un caos y empezamos la búsqueda, pero no encontramos el apoyo de las autoridades , a pesar de que vino (a Santa Cruz de la Sierra) un equipo de élite desde La Paz. Estuvieron una semana y luego se fueron. De ahí nunca más se hizo la búsqueda de mi hija”, relata María Rita.

“Es una terrible pesadilla que no sabemos cuándo acabará. Tenemos la esperanza de poder encontrar a mi hijo y, como le digo, no perdemos la fe de hallarlo. Lo que pude investigar con la poca ayuda de las autoridades es que mi hijo fue raptado por las redes de trata y tráfico”, relató Pérez.

“Cuando estoy sola me arrodillo y tengo que clamar a Dios para que mi hija vuelva. La quiero tener otra vez conmigo. No pierdo la fe”, comentó la madre de Juliva.

“Me han violado siete veces o más todavía y no me han creído. (Dicen) que yo me he autosecuestrado. Apenas me estoy recuperando, no puedo dormir”, relató quebrada en llanto la adolescente.