Histórico medio de prensa, El Diario, al borde del cierre debido a "asfixia económica"

La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (Ftplp) llaman a defender al histórico medio de prensa, El Diario, fundado en 1904, y denuncia que no solo el Gobierno central, sino también la Alcaldía paceña y la Gobernación de La Paz, "actúan en el esquema de la asfixia económica que impide el acceso a la publicidad estatal" .

La organización sindical con 68 años de actividad, con las consignas "Defendamos la estabilidad laboral" y "Sin recursos no hay salarios, sin empresas no hay empleos", afirman que "entidades públicas y privadas apuestan a la exclusión de la publicidad ocasionando que esta empresa, como otras, corre el riesgo de cerrar sus puertas no solo al empleo de sus trabajadores, sino al derecho de disentir y la posibilidad que tienen otros ciudadanos de ejercer la libertad de expresión".