Holguín cumple ‘castigo’; su ascenso está en riesgo

Concluyó ayer el castigo de 48 horas de arresto contra el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Erik Holguín, que presionó del cuello al capitán Edman Lara. El gobierno continúa apoyándolo, pero suman las voces para que no ascienda a general o, peor, que sea destituido.



El presidente de la comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, Leonardo Loza, señaló que se planteó al Gobierno que si está en la lista de ascensos debe ser retirado. “Deben llegar al grado de general los policías idóneos y que no respondan con violencia y torpeza. Si asciende resolverá los problemas masacrándonos. Ojalá entiendan eso el Gobierno y que no quede mal por este tema”, dijo.



Sin embargo, Loza dejó claro que si su nombre aparece en la lista que debe ser tratada en sesión ordinaria de la Cámara Alta el jueves “no se lo va a ascender”. Además, criticó que solo se lo haya castigado con dos días de arresto. “Eso no es un castigo, han debido ser dos días de descanso. Lo liberaron de su trabajo. El presidente Luis Arce lo perdonó, le dijo que es un buen policía, y que ya se disculpó. Los jefes policiales no resuelven los problemas con violencia, el gobierno se equivocó”, señaló el senador Loza.



El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach, envió a La Paz una carta dirigida al comandante nacional de la Policía, Álvaro Álvarez, exigiendo la destitución del comandante departamental, Erik Holguín y el inicio de un proceso interno, tras agredir al capitán Edman Lara.



“Esperamos que nuestra solicitud de destitución sea inmediatamente respondida, puesto que refleja el sentir de la ciudadanía atemorizada y cansada por el actuar violento de efectivos policiales y ahora del comandante. Las agresiones violentas de la policía contra ciudadanos que hacen uso de su legítimo derecho a expresarse y denunciar actos de corrupción, tienen que parar”, dijo.



Al mismo tiempo, la oposición también se pronunció. El diputado Alberto Astorga (CC), en coincidencia con Loza, manifestó que cometió “un error muy grave” y que por ello su nombre debía ser retirado de la ley de ascensos. “Entiendo que los senadores opositores no permitirán que este personaje nefasto pueda ascender. Pedimos que sea excluido, y esperemos que sea así y que el Gobierno deje de socaparlo. Una ‘condena’ de 48 horas es una burla realmente lamentable. Estamos ante una tiranía y en el Gobierno de Luis Arce se permiten este tipo de actos”, lamentó el legislador.



El ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que “debe haber una relación de proporcionalidad”. “En este caso se tiene acciones disciplinarias en la Policía, otras que se presentaron ante el Ministerio Público y tiene que ser la justicia la que determine los alcances de lo ocurrido entre Holguín y el capitán Lara, incidente que tuvo tanta repercusión pública. Lo que pido es que dejemos que fiscales y jueces hagan su trabajo, no puede ser que la molestia social o el enojo ciudadano impida un ascenso a general en la Policía”, remarcó la autoridad.



Holguín ayer retomó su trabajo, pero canceló su presencia en todos los eventos públicos.