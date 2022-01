Hospital alteño del Norte no está en capacidad de atender nuevos pacientes con Covid-19

Escucha esta nota aquí

El Hospital del Norte de la ciudad de El Alto ha quedado pequeño para la población actual, por lo que no podrá atender adecuadamente a los nuevos pacientes de covid-19 en el caso de un contagio masivo, informó este jueves el director del nosocomio, Valentín Apaza.



En una entrevista en radio Compañera, Apaza informó que, actualmente, ese hospital de tercer nivel tiene cinco de sus seis camas de terapia intensiva ocupadas con pacientes que contrajeron Covid-19, de 35 a 50 años de edad. La sexta cama de terapia intensiva corresponde a un paciente con otro tipo de patología.





Lamentó que estos pacientes no hubieran recibido ninguna dosis contra el coronavirus y señaló que, en el caso de la Unidad de Cuidados Intermedios, los contagiados con Covid-19 que no presentan cuadros graves, se encuentran estables y han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Apaza indicó que el hospital que dirige atiende también a pacientes de comunidades cercanas a El Alto, y la afluencia actual es grande.



Según el reporte del Sedes de La Paz del 11 de enero, en ese municipio se registraron 196 nuevos casos de coronavirus, lo que suma un total de 33.043 acumulados. Actualmente, grupos antivacunas se encuentran movilizados contra la exigencia del carnet de vacunación.