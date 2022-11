"Hoy día nació otra bancada dentro del MAS", esta y otras 7 frases duras lanzadas por senadores ‘evistas’ durante el tratamiento de la Ley del censo

5.- "Realmente me sorprende que personas que hemos sido víctimas del golpe de Estado ahora algunos están siendo parte de esto (aprobación Ley del censo), no están pensando en lo que están haciendo, es un mal precedente". (Patricia Arce)

6.- "Me debo al proceso de cambio, no a un partido político ni a personas, me voy con la frente en alto porque no estoy traicionando a nadie y nunca lo haré. Sus sectores perderán con esta ley y espero que no los juzguen". (Patricia Arce)