Huarachi denuncia ‘golpe sindical’ a la COB, pero amenaza cerrar la Asamblea

Huarachi, visiblemente exaltado denunció que es víctima de amenazas contra su vida y la de su familia, no obstante, ratificó la realización de la “gran marcha” arcista y con adjetivos de grueso calibre contra los parlamentarios, amenazó con tomar el edificio de la Asamblea Legislativa y cerrar este órgano estatal.

“¡No vamos a parar compañeros, hoy más que nunca, mañana la marcha va a terminar con la toma física de la Asamblea Legislativa, y si no quieren legislar, carajo que asuman sus suplentes! Así nomás es, y si los suplentes no quieren, ¡carajo vamos a plantear cierre del Parlamento , carajo!, ¡Qué viva la Central Obrera!”, vociferó Juan Carlos Huarachi, quien para reforzar cada frase, levantaba la mano derecha con el dedo índice en alto, al estilo del expresidente Morales.

El jefe de Estado también rechazó la acción de los radicales de su partido, el MAS, condenó la toma de la COB y dijo: “Así no! La violencia es el refugio de quienes desprecian la democracia”.

CC ve “apología del delito”

Las amenazas de Huarachi no pasaron desapercibidas en la Asamblea Legislativa. El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, dijo a EL DEBER que les tiene sin cuidado sus amenazas porque él ya no representa a los trabajadores del país y se volvió “un servil dirigente que destruyó la COB convirtiéndola en un apéndice del poder político, primero de Evo Morales y ahora de Luis Arce.

“Las amenazas de este matoncito del señor Huarachi, nos tiene sin cuidado. No vamos a caer en su trampa de generar confrontación y no vamos a polemizar con un dirigente descalificado por toda la población y que no representa a los trabajadores (…) Hay que establecer que Huarachi hace apología del delito y esperamos que la Fiscalía tome cartas en el asunto e investigue a este señor”, dijo Urquidi.