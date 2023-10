Huarachi desmiente acusaciones en su contra, pero su denunciante las ratifica

“Son acusaciones falsas, que no tiene la veracidad, que no tienen la prueba contundente”, aseveró Huarachi, quien hizo referencia a audios y chats en los cuales supuestamente se evidencia que el sindicalista pidió un presunto préstamo de Bs 40 mil.

“Este abogado está acostumbrado a difamar, a desprestigiar; no solamente ahora, a Juan Carlos Huarachi, o a la institución de la Central Obrera Boliviana. Ya (antes ha difamado a) exdirigentes, ex,ejecutivos, ex autoridades”, acusó a Abel Loma.

Agregó: “ No tengo miedo a cualquier tipo de investigación. Me someto a esa norma para que verifiquen mi patrimonio, mis cuentas bancarias”.

“Voy a tomar las acciones legales, por eso estoy aquí con mi abogado. Porque no solamente hay esta acusación, hay otras, (de) que supuestamente también habría recibido $us 80 mil, que hasta ahora no han podido probar. Voy a tomar también acciones frente a esas acusaciones. No es posible que estén difamando la institución”, insistió.