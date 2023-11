Huaytari apuesta por la vía política tras el fracaso del vicepresidente Choquehuanca

“Hay instancias que todavía se pueden agotar, incluso esto se podría reconsiderar, porque no se ha sometido a consulta; si lo vemos en la sesión de anoche, no fueron considerados. Si hay una voluntad política, se podría juntar todavía a las bancadas y seguramente vamos a tener cierta comunicación con las distintas bancadas para poder reconsiderarlas”, afirmó el presidente de Diputados en su primera gestión política tras el fracaso del vicepresidente Davis Choquehuanca.