Huaytari dirigirá su última sesión y Andrónico busca apoyo en medio de la tensión

Estos créditos son por un total de $us 375 millones: Préstamo de la CAF de $us 75 millones para construir “plazas y museos del Bicentenario”; préstamo del Banco Mundial por $us 150 millones para el proyecto de gestión de agua para riego comunitario; préstamo de Fonplata por $us 50 millones para infraestructuras en espacios deportivos”, y el crédito de Fonplata por $us 100 millones para el “Programa de generación de empleo - fase II”.