Huaytari fracasa en su intento de aprobar créditos y anuncia cierre de gestión para el jueves

La agenda de la Cámara de Diputados tenía previsto aprobar un monto global de $us 375 millones en créditos internacionales; sin embargo, luego del rechazo del primer proyecto el presidente de esta instancia, Israel Huaytari postergó el tratamiento de los otros tres proyectos y optó por poner en discusión el presupuesto de la Cámara del próximo año.

“Si hay esas susceptibilidades y no hay condiciones, consideramos que vamos a aplazar el PL 448-004/2023, el PL 564 y PL450 quedan aplazados los proyectos ya mencionados; vamos con los asuntos en mesa”, dijo el presidente de la Cámara y dio por cerrado el debate; acto seguido puso en la mesa el presupuesto que tendrá esta instancia.

Los que fueron suspendidos son: el crédito del Banco Mundial por $us 150 millones; otros dos del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), el primero por $us 50 millones y un segundo por $us 100 millones.