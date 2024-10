Huaytari fracasa, no logra aprobar dos créditos y difiere sesión de Diputados para otra convocatoria

El arcismo fracasó en su intención de aprobar los créditos por $us 350 millones, que había presentado el Gobierno y el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, primero declaró un cuarto intermedio hasta las 20:00, supuestamente por razones futboleras; pero luego mandó a publicar una comunicación en la que suspendió indefinidamente la sesión.

La sesión se inició puntual, a las 09:00 y el oficialismo había planteado la consideración de 14 puntos en su agenda; los primeros 10 eran básicamente transferencias de terrenos; el 11 y 12 eran los proyectos de interés del arcismo, porque eran dos créditos , uno de $us 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y el segundo de $us 100 millones del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

Al no haber acuerdo para modificar la agenda y aprobar la abrogación de la ley 741 los diputados opositores le advirtieron al Gobierno que no aprobarían los dos créditos, eso alarmó a los legisladores, pues por reglamento, si se rechaza un proyecto de ley solo puede ser repuesto en la siguiente legislatura y el arcismo no tiene la mayoría suficiente para aprobar sus propias leyes.