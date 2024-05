Huaytari se aferra al cargo y reta a sus detractores

Pasaron cinco días. Israel Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados, apareció públicamente, sonriente, ante la avalancha de críticas que existe en su contra, tanto del oficialismo y oposición. Sobre él pesa una denuncia por legitimación de ganancias ilícitas impulsada por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Ante los micrófonos, el diputado ‘arcista’ minimizó la polémica. Es más, aseguró que no es la primera vez que vive “en medio del panfleterío” para que renuncie y se someta a las investigaciones del Ministerio Público.

Huaytari recordó que en el gobierno de Jeanine Áñez, en 2020, fue procesado por movilizar a organizaciones sociales del norte de Potosí en un bloqueo que exigía la convocatoria inmediata para las elecciones nacionales, pero salió airoso de tales denuncias. También rememoró que fue inculpado por la supuesta tenencia de vehículos robados en Chile nada más llegar a la presidencia de Diputados, algo que hasta ahora pueden probar, sostiene.

“Escuché de un diputado que dice que yo regalé autos (robados), no sé si le interesa mi economía. Si ese diputado no tiene auto, podemos regalarle y que ya no hable barbaridades”, ironizó.

De acuerdo a documentos que accedió EL DEBER, entre 2020 y 2022 Huaytari habría recibido Bs 1,5 millones en cuentas mancomunadas con su esposa . Según el informe, la empresa Grupo Interdisciplinario de Soluciones Gis S.R.L., con sede en Santa Cruz, depositó en cuentas de la familia Huaytari-Sanchez la suma de Bs 89.000. También se descubrió que recibieron en sus cuentas un poco más de Bs 1,4 millones en 193 depósitos bancarios, lo que hace un total de Bs 1,5 millones, aproximadamente.

Ante estos datos, el presidente de la Cámara Baja admitió que recibió depósitos de Bs. 4.000, 3.000 y Bs. 1.800, pero de una tienda que poseía en el departamento de Chuquisaca, que es de diversión y distracción. Detalló que este comercio tiene que ver con equipos tecnológicos como cinemas, karaokes y otros.

“Después del Covid lo paralizamos y el mismo técnico con el que trabajé, me hizo contacto con Santa Cruz para venderlo, y eso salió a la luz. No sé si es por buena propaganda a Huaytari, entonces no tengo nada que aclarar”, argumentó.

Y para rematar, Huaytari dijo que si tuviera algún caso de corrupción, “calladito me voy a la casa y no me metería a ese tipo de situaciones”. Además, consideró que esta serie de ataques pretenden “descabezar al presidente de la Cámara de Diputados” e “indirectamente están yendo en contra del presidente Luis Arce”.

En su primera aparición pública después de conocerse la investigación de la UIF en su contra, el presidente de Diputados se mostró jocoso y confiado. “Yo no soy un cobarde, aquí no hay ningún hecho de corrupción”, remarcó.

Suma apoyos

La bancada departamental de Potosí del (MAS-IPSP) expresaron públicamente su respaldo “incondicional” a su coterráneo hasta que termine su gestión.

“Lo que estamos viendo es que nuestro compañero está recibiendo algunos chantajes de algunos políticos que no quieren a un potosino en uno de los poderes”. Consultado por EL DEBER sobre esta problemática, el vocero presidencial, Jorge Richter, respondió que no corresponde que el Ejecutivo se pronuncie, ya que este tema se debe resolver en la normativa e institucionalidad del poder Legislativo.