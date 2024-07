Huaytari ve el caso de la coima "muy planificado", dice que lo quieren perjudicar y deslinda vínculo con el acusado

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, dijo que el caso del funcionario Joel Álvaro Salazar Prada, quien fue atrapado el jueves en el momento que recibía una supuesta coima (por un monto de Bs 74.400) está “muy planificado” y expresó que sospecha que fue montado para perjudicarlo, aunque aseguró que las investigaciones deben confirmarlo.

“Tres temas puedo analizar. Primero, en este tiempo que ejerzo como presidente, constantemente tratan de culparme de cualquier problema. Primero con el regalo de un auto chuto, en el que me involucraron en actos delictivos en Chile. Segundo, me inventaron proceso sobre ese tema hace unos dos meses atrás”, dijo.

Tercero, se refirió a un encuentro filmado en una mesa con colegas suyos de Creemos que se viralizó y en el que se denunció que circulaba un maletín negro con parlamentarios de esa agrupación opositora. “Aclaro que yo no tengo contacto con ningún personal de la Cámara de Diputados”, aseguró.

Sobre el caso coima en el que se ha visto involucrado un funcionario, Huaytari dijo que lo ve “muy planificado. Por lo que he visto, en el momento en el que (Salazar Prada) estaba recibiendo el dinero, entra la prensa y los policías. Insisto, me parece muy planificado. Entonces, qué corresponde, investigación sobre cómo se procedió en este tema. Además, quiero aclarar que nosotros no vamos a defender a ningún ciudadano, si está metido en hechos de corrupción, los que tienen que caer , que caigan. No vamos a tolerar ningún tipo de coimas en nombre de la presidencia”, declaró al programa 'Detrás de la verdad'.

Un grupo de agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) llegó el viernes hasta la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados para requisar el despacho del jefe de contrataciones, Joel Álvaro Salazar Prada, quien fue sorprendido el jueves cuando recibía una coima y extorsión para viabilizar un contrato.

Los agentes llevaban consigo notificaciones y documentos en el contexto de la investigación sobre un caso de corrupción que pudo direccionar la contratación de servicios en esa entidad. Los policías de la Felcc llegaron hasta el piso 15 del edificio legislativo; sin embargo, en ese momento, el oficial mayor de la Cámara de Diputados, César Ayavi, no estaba en su fuente laboral, según constataron los equipos de prensa que se desplazaron hasta este lugar.

“El señor Joel Álvaro Salazar Prada trabaja directamente para Israel Huaytari”, escribió la diputada Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana (CC), al referirse a la probable implicación del funcionario aprehendido con el presidente de la Cámara de Diputados.

Prada fue aprehendido in fraganti el jueves, 11 de julio, cuando intentaba cobrar una coima al dueño de una empresa de servicios en el nuevo edificio de la Asamblea. “Prestamos servicios en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa y el señor Joel Álvaro me estaba pidiendo Bs 74.400 para continuar con mi contrato; caso contrario me lo iban a cortar, la presión era bastante”, dijo el empresario, que acudió a los medios de comunicación.



Huaytari, en la entrevista, explicó que el año pasado, en la comisión de Justicia, había una persona de nombre Carlos, “que andaba sacando dinero en nombre del diputado Huaytari y de Hilda Condori. No quiero pensar mal, pero hay que dejar ese espacio a la investigación para que todo se esclarezca”.

Sobre Salazar Prada, insistió en que “cabe resaltar que no conozco a ningún personal, no tengo contacto con ninguno. Especialmente esto se encarga… a veces muchos parlamentarios recomiendan, esos son detalles. Tengo información de que entró el 18 de junio, ni siquiera tenía un mes trabajando, eso me acaban de pasar. Que caiga en ese tema, es personal”, dijo Huaytari.

Sin embargo, se pudo establecer que tanto el funcionario atrapado in fraganti como el jefe de gabinete son nortepotosinos, como el presidente de la Cámara Baja.

Huaytari no quiso decir quién se lo recomendó: “No tengo más información, la vamos a recabar, con quién tiene relación. Nosotros recomendamos que se investigue no nos adherimos”.