Hubo sobre expectativa y los costos siguen altos

El satélite Túpac Katari 1, ha generado una sobre expectativa en la población porque no ha mejorado el servicio de telecomunicaciones en Bolivia, aún se utiliza la fibra óptica y los costos para obtener internet son elevados, observan legisladoras de la oposición y el economista Jimmy Osorio.

La diputada, Luciana Campero de Comunidad Ciudadana, observó tres aspectos en torno a este proyecto: bajos beneficios para los medios de comunicación que no lograron cobertura nacional, la señal de la telefonía celular es deficiente y no se ve que el TK-1 aporte al trabajo de lucha antidrogas.

“El lanzamiento del Túpac Katari ha debido ser el fracaso tecnológico más grande de los bolivianos, primero porque no ha beneficiado en nada. Se le ha vendido esperanza a medios de comunicación y no ha servido de nada. Mucha gente ha esperado i nvertir en el lanzamiento de este satélite, pero ha quedado en nada. Han despilfarrado la plata, han recuperado algo de dinero vendiendo estos servicios, pero ¿se ha mejorado tecnológicamente el país?”, cuestionó Campero.

La senadora de Creemos, Centa Rek coincide con su colega al afirmar que no hubo mejoras contundentes en el servicio de telecomunicaciones.

“Posiblemente fue uno de los primeros negociados con el gobierno de China. Este satélite no tiene potencial porque no tiene la cobertura necesaria y hubo un sobreprecio en el proyecto”, dijo Rek a EL DEBER.