Ibarra no revela su paradero y aparece un testigo que defiende su inocencia

Melisa Ibarra, expresentadora de Tv y activista, brindó una entrevista en las últimas horas y no reveló su paradero, limitándose a indicar que se encuentra fuera de su casa. También apareció el hombre al que le prestó el motorizado, quien el lunes declaró ante la Fiscalía y negó que la mujer tenga relación con algún ilícito.

“Estamos con un tsunami a nivel familiar, con un hijo que es perseguido día y noche, muy valiente. Tengo una madre diagnosticada con cáncer, ha pasado su primera quimioterapia, no pude acompañarla, no podré acompañarla y eso es absolutamente triste”, señaló Ibarra en entrevista con Virginio Lema.

Con el mismo programa se contactó Fabián Zambrana, a quien Ibarra prestó su motorizado en la pandemia, quien aseguró contar con las pruebas suficientes para demostrar que ella no incurrió en encubrimiento, asociación delictuosa y ejercicio indebido de la profesión.

“He sido citado para dar mi declaración, he dicho lo mismo. La Fiscalía me ha hecho la consulta, yo he dicho que esa noche, cuando pasó eso, no estaba con el vehículo de Melisa (…) Yo me presenté a declarar, estamos presentando memoriales con las pruebas para desmentir lo que dicen”, manifestó el testigo.

Contra la activista existe una orden de aprehensión y ahora la Fiscalía emitió una solicitud de alerta migratoria, para evitar que salga del país. La denuncia fue formulada por Abraham S., quien indicó que el 5 de mayo del año pasado, durante la cuarentena rígida, en la zona sur de La Paz, fue víctima de una tentativa de rapto por una pareja que conducía un vehículo de propiedad de la expresentadora, y que se habría identificado como parte del Gacip (Grupo de Apoyo Civil a la Policía).

Sin embargo, Fabián, a quien Ibarra confió el motorizado, negó que en la noche del incidente estuviera en el vehículo de ella, atribuyendo el hecho a un problema personal de esa persona con su familia.

“Debo volver a mi casa a cuidar a mi familia, que se termine esta patraña (…) El Gobierno me quiere presa”, acotó la expresentadora de Tv, que reveló también que tiene en su contra una pre imputación por el caso terrorismo, sedición y conspiración, a denuncia de la exdiputada Lidia Patty.