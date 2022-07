Iglesia aboga por el censo y el Gobierno ve a un ‘pequeño grupo’ que apoyará el paro

“Hablando del censo: ¿Acaso no es prioritario? ¿Acaso no es fundamental hoy en día en nuestra sociedad? Sin embargo, esto se está quedando a un lado y hay otras cosas que se están poniendo como prioridad que es juzgar a uno, llamar al otro; investigar a uno a otro. ¿Eso nos interesa a todos”, señaló Leigue ayer en su homilía.

“Camacho dijo que no había pasajes aéreos, pero podía haber llegado por tierra en un bus, en transportes Korilazo . Demostró que no tenía voluntad”, dijo el vocero y recordó que la invitación fue enviada a Santa Cruz el 1 de julio. Agregó que la nota establecía que se iba a hablar sobre el censo.

El presidente del Concejo, Israel Alcocer, afirmó ayer que Fernández “siempre ha demostrado que tiene una voluntad para dialogar” y consideró que la reunión de la AMB puede ser una oportunidad para que el presidente sepa que Santa Cruz hizo una cartografía para apoyar al INE y que no fue tomada en cuenta. Precisó que no el Concejo rechazó la postergación del censo hasta 2024, pero dejó abierta la posibilidad que se busque otra fecha durante el primer semestre del próximo año de manera de que no se sume el perjuicio a la capital cruceña por los recursos que no está recibiendo en función de su población real.