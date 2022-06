Impiden ingreso de parlamentarios europeos a ver a Áñez y esta califica de sicarios políticos a jueces

Escucha esta nota aquí

Dos parlamentarios pertenecientes al Foro de Madrid llegaron hasta el penal de Miraflores e intentaron visitar a la ex Presidenta, Jeanine Áñez, pero fueron impedidos por la Policía con risibles argumentos. Desde su celda Áñez envió una carta de agradecimiento en la que califica a los jueces como sicarios políticos.





“Hoy soy prisionera, estoy secuestrada por este gobierno que ha hecho del Ministerio Público y del Poder Judicial un sicariato que a los presos políticos nos tiene en total, absoluta y grosera indefensión”, señala parte de la carta que publicó Áñez luego del intento de visita de los dos legisladores.





El diputado español Víctor González Coello y su colega argentina Victoria Eugenia Villarroel, llegaron hasta el penal de Miraflores e intentaron visitar a Áñez. La Policía impidió el paso indicando que este feriado de año nuevo, podían ingresar solamente mujeres; entonces les dijeron que ingresarían dos legisladoras mujeres incluyendo a Villarroel, y los policías indicaron que no se podía porque estaban en hora de almuerzo, lo que provocó la burla de los que estaban cerca de la puerta de ingreso al penal.





“Venimos a defender y pedir la libertad de la presidente Jeanine (Áñez) que ha sido injustamente arrestada. Ella ha sido la garante de la defensa de la democracia ante un gobierno totalitario por parte de Evo Morales que no tuvo ni la valentía de quedarse”, dijo Gonzalez en contacto con la prensa.





Ambos legisladores internacionales llegaron en compañía del jefe de bancada de Creemos en la Cámara de Diputados, José Carlos Gutiérrez, dijeron que acudieron ante una invitación a verificar la situación de la exmandataria.





“Ha sido juzgada injustamente, su sentencia es una sentencia política, como todos ustedes han podido escuchar de Evo Morales (que estaba) reunido con sus camaradas. Y si no hay separación de poderes, si no hay una justicia independiente, no existe la democracia”, arengó más adelante el legislador español.





