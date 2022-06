Impuestos advierte con procesar a tiktoker que hizo una parodia sobre los trámites de la entidad

Escucha esta nota aquí

"​​Esta mañana (martes) recibí una carta notariada firmada por el mismísimo presidente ejecutivo de Impuestos Nacionales. Aún no termino de leerla don Mario, pero desde ya, gracias por dedicarle tanto tiempo a la comedia boliviana". De esta manera el tiktoker y comediante Pablo Osorio exhibió la advertencia que le hizo el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en una carta que fue recibida este martes.

¿El motivo? Osorio, quien también es escritor, hizo una parodia sobre los trámites que se realizan en el SIN, tema que no cayó bien a la entidad estatal, tanto así que el propio presidente ejecutivo, Mario Cazón, le pidió retirar el contenido de la red social TikTok y retractarse.

"Solicito que en el día cese o retire dicha publicación difamatoria a la imagen de esta institución​​​ y se proceda a retractar públicamente de la misma, caso contrario se asumirán acciones legales que correspondan, así como las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público", reza el documento.

En un contacto con EL DEBER, el tiktoker manifestó que cuenta con asesoramiento legal y no considera que deba retractarse por hacer las bromas que acostumbra con su contenido en dicha red social, sus temas son muy aceptados y compartidos por los internautas.

El día que un TikTok sacudió las hojas de un árbol viejo.



Esta mañana recibí carta notariada firmada por el mismísimo Presidente Ejecutivo de Impuestos Nacionales. Aún no termino de leerla, Don Mario, pero desde ya, gracias por dedicarle tanto tiempo a la comedia boliviana. pic.twitter.com/4485xFsxEe — Pablo Osorio (@esgravesiempre) June 28, 2022

Observó que tal vez hay una mala lectura de Impuestos y en vez de retrucar o hacer algo creativo, prefieren actuar al estilo de la 'vieja escuela', sin entender cómo funcionan las redes sociales.

Lamentó que Impuestos opte por el "camino añejo y olor a popí", por lo que prefirió pensar que no se trata de una persecución.





"Todo por un tiktok. Don Mario, usted es el que goza de poder. Yo soy un ciudadano con una cámara, un trípode y mi libertad de expresión, usted es el que mueve el aparato estatal para hacerme llegar cartas amenazantes hasta mi casa. Yo solo tengo una cuenta de tiktok y no me puedo retractar de un chiste, si no, ¿qué chiste?", manifestó Osorio en otro video.

Nunca use esa plataforma para hacer bailes. Pero creo que si hay una oportunidad para usar TikTok como se debe, es esta.



Abrazos, amigos del SIN, espero que todo pueda ser superado. pic.twitter.com/9dYOZhKIEw — Pablo Osorio (@esgravesiempre) June 28, 2022

El comediante instó a la autoridad a hacer lo que tenga que hacer y pidió larga vida al humor y a la risa que incomoda.

Osorio es un tiktoker que cuenta con más de 73.000 seguidores en dicha red, donde hace videos de sátira y parodias sobre diferentes situaciones que ocurren en Bolivia.

