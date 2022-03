Imputan a tres exjefes militares por muerte de un campesino en Betanzos en 2019

Escucha esta nota aquí

El almirante Flavio Arce San Martin y los generales Jorge Mendieta Ferrufino y Jorge Fernández Toranzo fueron imputados por la Fiscalía de Potosí, acusados del delito de homicidio. Los fiscales Odalys Serrano y José Rocha Aliaga presentaron la imputación formal y la audiencia de medidas cautelares se realizará el 8 de abril a las 09:30.





“Hemos sido notificados hace 45 días con el inicio de las investigaciones, mi cliente prestó su declaración y él ha informado que nada tiene que ver en ese tema, que fueron otros personeros del Alto Mando Militar quienes se encargan de las operaciones que se hubieron podido realizar en 2019”, dijo Juan Peñaloza, abogado del almirante, Flavio Arce, quien confirmó que fueron notificados hoy.





El 12 de noviembre de 2019, fuerzas militares y policiales llegaron hasta proximidades de la localidad de Betanzos donde produjo una balacera. De esos hechos falleció el comunario Marcelino Jarata Estrada y resultaron heridos, Juan Daniel Cuenca Oyola e Hipólito Condo Estrada, todos por arma de fuego.





La investigación estaba abierta contra nueve ex jefes militares, tal como sucede en los casos ‘golpe I y ‘golpe II’.





En principio los acusados eran: Hober Henry Rocha, Luis Alberto Pacheco Montaño, Williams Carlos Kaliman Romero, Sergio Carlos Orellana Centellas, Flavio Gustavo Arce San Martin, Pastor Medieta Ferrufino, Jorge Gonzalo Terceros Lara, Palmiro Gonzalo Jarjury Rada y Jorge Elmer Fernández Toranzo, todos altos mandos.





Pero dos de ellos, Kaliman Romero y Orellana Centellas están prófugos y por tanto se realizó la imputación por edicto el 31 de enero de este año; luego otros dos, Jorge Terceros Lara y Jarjury Rada, ya no figuran en la imputación, el abogado de ambos tiene una explicación sobre esa decisión; los otros dos acusados, Hober Henry Rocha y Luis Alberto Pacheco Montaño tampoco figuran en la imputación formal.





La audiencia será virtual y la petición de los fiscales es la detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz.





Los exonerados





Eusebio Vera, abogado defensor de Jorge Terceros Lara y Palmiro Jarjury Rada declaró que sus clientes fueron excluidos del proceso porque la Fiscalía evaluó los descargos que presentaron a lo largo de la investigación. Explicó que sus clientes no firmaron ningún documento u ordenaron a algún subalterno sobre el operativo en Betanzos.





Explicó que Palmiro Jarajury era comandante de la Fuerza Naval y que en Potosí, no existe ninguna unidad militar que esté vinculada a esta fuerza y por tanto no se podía desplazar a efectivos de la Armada, es la misma situación de Terceros, porque no existen unidades de la FAB en Potosí.





Descartó que esta exoneración esté vinculada a la decisión de sus clientes de haberse sometido a un proceso abreviado dentro del caso ‘golpe II’ y destacó la “objetividad” del Ministerio Público, “no fue parte de la negociación”, graficó el abogado.

