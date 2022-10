Imputan al exalcalde Revilla por el presunto sobreprecio en la compra de 61 buses Pumakatari

“Entre los elementos de investigación colectados se encuentran una de las pólizas de los buses que establece que cada bus Pumakatari tendría un costo real de $us 60.480, pero el municipio de La Paz habría pagado $us 153.099 dólares, con un presunto sobreprecio de $us 92.619 dólares por cada bus adquirido a la empresa Fabro Motors S.R.L., por ello se establece un aparente sobreprecio total de cerca de Bs 26.722.157, que habría causado un daño económico al Estado”, explicó el fiscal Anticorrupción Thomas Choque.