Incendio de domos en el salar: Oruro pide negociar con Potosí y recuerdan que ese conflicto se solucionó en 2004

Escucha esta nota aquí

Este viernes debía realizarse una reunión entre los gobernadores de Oruro, Johnny Vedia Rodríguez y su homólogo potosino Johnny Mamani, sin embargo, el encuentro no fue posible porque la primera autoridad de Potosí no se presentó en la reunión. Un exprefecto orureño recordó que en 2004 ya hubo un acuerdo entre los dos departamentos.





“Lastimosamente no se pudo realizar la mesa de diálogo con el gobernador potosino para realizar un acta de pacificación y poder encaminar soluciones. Lo que nos queda es avanzar en recabar toda la documentación relacionada a este contexto”, informó el gobernador orureño.





El viernes en horas de la mañana se suscitaron problemas en las proximidades del cantón Jirira, los campesinos de tres pueblos de Potosí: Uyuni, Tahua y Llica llegaron para destruir los domos del centro turístico Kachi Lodge que está dentro el Salar de Uyuni. Los potosinos reclamaron porque "esos domos fueron levantados en territorio potosino" sin su permiso y con autorización de Oruro.





“Debo ponderar la actitud de los comunarios de Jirira del municipio de Salinas (de Garci Mendoza) que cambiaron todo lo programado para el día de hoy para no tener conflictos con pobladores potosinos, desafortunadamente gente malintencionada quemó propiedad privada y eso no es bueno, nuestra preocupación es que no se generen conflictos personales evitando tener heridos ni fallecidos, afortunadamente no pasó a mayores”, dijo el gobernador orureño desde el lugar.





Según las declaraciones de Vedia, el lanzamiento del proyecto turístico se reprogramará para agosto como se acordó con las autoridades, por la importancia de la riqueza natural, cultural, artística y musical que posee este sector, “no es solo el Salar (de Uyuni), hay otros atractivos turísticos que tiene esta región”, añadió.





Mientras que el exprefecto de Oruro, Wálter Lague, recordó que en 2004 ya hubo una serie de reuniones entre autoridades de los dos departamentos para poner solución a este conflicto y que en esa oportunidad se acordó que el “Salar de Thunupa está dentro de Oruro, después este salar fue conocido como Salar de Uyuni”, dijo la exautoridad.





Recordó que, en ese entonces, la prefecta de Potosí era Gisela Derpic y estuvo presente en las negociaciones que fueron promocionadas por el directorio del Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (Ciresu).





Lea también PAÍS Queman tres domos en salar de Uyuni en enfrentamientos de potosinos con orureños Sucedió en proximidades de Jirira. La estructura pertenecía a una empresa suiza y el Gobernador de Oruro pretendía inaugurar hoy el complejo para relanzar el turismo