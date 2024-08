Incendios: ¿Aliados para el cambio forzoso del PLUS?

“Hay que entender que el fuego descontrolado afecta principalmente a tierras fiscales y bosques secos de Chiquitania. También se reiteran los incendios a causa de quema de pastizales en zonas de ganadería extensiva, como San Matías”, explicó Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra.



“No tengo un mínimo de duda y el modus operandi está absolutamente claro”, respondió Jorge Ávila, gerente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), sobre en qué medida los incendios son parte de una estrategia para un cambio forzoso del Plan de Uso del Suelo (PLUS) de Santa Cruz.



Para Ávila, los interculturales son la “punta de lanza de este esquema. Y que atrás de los interculturales (colonos) hay toda una estructura político-económica que es la que genera este tipo de acciones.



Según Ávila, ellos identifican las tierras forestales disponibles y no disponibles para dotación, “porque la diferencia no existe en la actitud contra estas tierras, no tienen reparos porque se salen con su gusto, y cuentan con la información técnica de todos los planos y los mapas de Santa Cruz”, apuntó.



Puso como ejemplo de esta tendencia la disminución, en Bolivia, de seis millones de hectáreas de concesiones forestales a dos, que además hoy se llaman Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE), después de 28 años de la promulgación de la Ley Forestal, o de la puesta en vigencia del régimen de la ley 1700.



“Y si uno sobrevuela o revisa una imagen satelital, de esas cuatro millones de hectáreas que ya no tenemos, están en un 80% ocupadas por los excolonos, hoy llamados interculturales, ya sean de las organizaciones Bartolinas, Interculturales y Custcb”, indicó.



Para agravar la situación, dijo Ávila, hay una ventaja política y jurídica al amparo de la Ley INRA, que dice que todo derecho forestal entrará a saneamiento y que tiene prioridad el derecho agrario sobre el forestal.



“El argumento es que el derecho agrario es un derecho real de propiedad privada, en cambio el forestal es un derecho administrativo, que es de concesión. Con ese argumento nos han despojado de cuatro millones de hectáreas en el país. La gran mayoría por parte de interculturales y un gran porcentaje también por grandes empresas agropecuarias”, agregó.