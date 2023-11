Incendios: Defensoría del Pueblo identifica vulneraciones a derechos y observa la Ley de Gestión de Riesgo, como obsoleta

“Ha sido muy doloroso establecer que nuestro Sistema de Gestión de Riesgos, que data del año 2014 no responde ya a la situación que vivimos en el país; sobre todo con esa asistencia humanitaria, que debería primar, y no en torno a las atribuciones y competencias que están establecidas ; no responde a las condiciones climáticas actuales”, aseveró Flores.

“Exhortamos a nivel central del Estado, al Gobierno autónomo departamental que corresponde, a los gobiernos autónomos municipales: que puedan realizar acciones para sofocar los incendios, con mayor cantidad de efectivos militares y de bomberos. No podemos continuar con esta situación. No podemos seguir viendo que se nos queman nuestros bosques”, manifestó.

Añadió que deben implementar planes que permitan la recuperación de los ecosistemas afectados por incendios, así como gestionar donde sea necesario, los recursos económicos correspondientes para cumplir ese objetivo.



Al Ministerio de Salud, pidió reforzar las acciones para la atención médica en las comunidades, sobre todo en aquellas que pertenecen a pueblos indígenas originarios campesinos. “Hemos verificado que la ayuda se concentra en las áreas donde existe mayor concentración poblacional, pero las áreas alejadas a seis, siete horas de estos centros no van; no está llegando la ayuda, y eso lo hemos verificado en el lugar, nosotros y nuestras delegaciones departamentales”, aseveró.