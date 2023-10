Incendios: Gobierno asegura que no es necesario declarar emergencia y tampoco pedir ayuda internacional

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, descartó la posibilidad de una declaratoria de emergencia nacional por los incendios forestales en Bolivia e incluso señaló que tampoco es necesario pedir ayuda internacional para sofocar las llamas.



"Ante la sugerencia de algunos activistas, algunos opositores o algunas personas que nos plantean que se declare desastre nacional o que se pida apoyo internacional a algunos países amigos o que alquilemos aviones de gran magnitud para controlar el incendio, de acuerdo con la evaluación que hemos realizado (...) no es necesario esta declaración de emergencia ni tampoco el pedido de apoyo a algunos amigos, ni contratación de aviones del extranjero", dijo la noche del miércoles en una conferencia de prensa.



El pasado 23 de octubre, el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó que el Gobierno debe declarar emergencia nacional y que "no puede seguir con la improvisación, la tolerancia y la propaganda engañosa".



Por su parte, el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, señaló durante la mañana del miércoles que lamentaba mucho "que por falta de previsión y solidaridad con las poblaciones afectadas por los incendios, el Gobierno nacional no utilice la experiencia del plan de combate contra el fuego que (su administración usó) con ayuda de aeronaves como el helicóptero Chinook y el Boeing 747 Supertanker".



"Deberían dejar el cálculo político y comenzar a ayudar a las familias que sufren las consecuencias de estos desastres", agregó Morales. Sin embargo, Novillo aseguró que van en descenso los incendios forestales en el país.



"Hasta este fin de semana consideramos que vamos a controlar los incendios y en ese entendido creo que todas estas opiniones, que han sido lanzadas por algunos grupos o personas, no están correctamente informadas de lo que ha sucedido (en las últimas horas)", indicó la autoridad gubernamental.



Según los datos del Gobierno, los incendios activos en el país disminuyeron de 21 a 16 entre el martes y el miércoles debido al trabajo intenso de los bomberos forestales, las descargas aéreas con el Bambi Bucket y las lluvias.



Los incendios ocurren en varios municipios de los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Beni y Cochabamba.