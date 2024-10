Incendios penetran el parque Madidi, uno de los más diversos del mundo

En La Paz, Alipaz lamentó que, por segundo año consecutivo, el Parque Nacional Madidi se esté quemando . El jueves se reportó un incendio en la zona de Undumo, a lo largo de un camino recientemente abierto en un área “impenetrable,” donde no se permite actividad humana por su estatus de zona intangible. El domingo, otro incendio se desató en las orillas del río Tequeje, cuyas aguas nacen en el Madidi y podría afectar a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) San José de Uchupiamonas. Además, un tercer foco de incendio fue detectado en la serranía de Eslabón, que es el límite natural con esta TCO.

“Eso es lo que está ocurriendo dentro del parque Madidi. Los guías turísticos están desesperados e impotentes. No ven ninguna reacción de las autoridades", señala Alipaz.

La Contiacap observa la falta de una respuesta efectiva, dado que no existe un mecanismo adecuado de control sobre los asentamientos y actividades ilegales. “Se ha declarado desastre, pero no hay cómo controlar (los asentamientos). Mientras sigan existiendo estas comunidades interculturales en los territorios, los incendios continuarán, porque se les ha prometido levantar las sanciones. No hay mecanismos para que el Gobierno tome acciones efectivas”, advierte Alipaz.