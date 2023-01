Incluyen la palabra golpe en Historia y expertos dicen que se busca adoctrinar

El texto oficial de sexto de secundaria relata los hechos de 2019 que terminaron con la renuncia del expresidente Evo Morales, pero desde la visión de golpe de Estado y no desde el fraude electoral que también fue reflejado en un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esto desata críticas y los expertos señalan que el Gobierno busca adoctrinar a los jóvenes desde las escuelas.

“La oposición, a la cabeza de (Luis Fernando) Camacho, le coloca el gabinete de ministros y abandera el grueso de símbolos que expresan todo lo opuesto al gobierno de Evo Morales. Ideas como: ‘la biblia vuelve al palacio’ o la ‘Wiphala no representa a Bolivia’ son recurrentes, sobre todo, al momento mismo de toma del poder por parte de la oposición. Un oficial del Ejército le coloca a la autoproclamada (Jeanine) Áñez la banda presidencial en una clara muestra simbólica del golpe de Estado que se estaba protagonizando”, dice parte del texto y que es observado por los educadores.

El dirigente de los maestros urbanos, Osmar Cabrera, informó que el texto se incorporó en la gestión 2022, pero ahora forma parte de la nueva currícula oficial. “Creemos que el Gobierno intenta posicionar su visión de la historia, por equilibrio debería hacer un debate entre las dos posturas para sacar una conclusión y no parcializarse abiertamente por un lado”, remarcó.

Como dirigente y maestro de historia cree que no es correcto incorporar esos contenidos, pero lo determina el hecho de que el nuevo currículo no ha sido consensuado con los profesores. “Es una imposición más que se está dando por el Gobierno en el tema curricular”.

Recordó que el año pasado los textos llegaron con retraso, por lo que muchos maestros no completaron todos los contenidos.

Para el educador Alberto Santelices no es para nada adecuado incluir estos contenidos, más aún si solo se da a conocer una versión de los sucesos. “El hecho político central del año 2019 ha generado dos criterios: unos dicen que fue golpe y otros, fraude. Si la discusión se diera entre dos personas adultas con criterio formado, vaya y pasen las opiniones subjetivas, interesadas, apasionadas, equivocadas o acertadas y serias. Pero, mostrar una visión política unilateral por encima de los hechos concretos ocurridos en un tiempo a los alumnos que se están formando, en un texto redactado por autoridades interesadas en el contexto de una unidad educativa con el fin de lavar el cerebro, es sencillamente criminal”, sostiene.

Santelices es contundente al señalar que no se tiene que utilizar textos de estudio con soluciones prefabricadas porque no permiten pensar, solo repiten mecánicamente la receta sin encontrar sentido al problema. Estos valores ambivalentes en forma dogmática no ayudan al razonamiento.