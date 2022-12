Indagan a colombiano por la muerte de un policía

Una comisión de fiscales investiga la muerte del sargento de Policía Walter Huayhua , quien falleció el viernes por disparos en su humanidad durante un operativo antidroga. El principal indicio del Ministerio Público es la identidad del ciudadano colombiano que también murió en el Parque Noel Kempff Mercado. El Gobierno informó que la investigación está en reserva y prefiere no revelar la identidad del presunto narcotraficante.

De este operativo, el sargento Huayhua falleció en el camino y también un ciudadano colombiano de quien no se sabe nada.

Ayer Del Castillo al destacar la lucha contra el narcotráfico en su gestión dijo que en Bolivia se lloran vidas de policías y no de narcotraficantes, como en Colombia.

“Desde este lado del mundo, en Bolivia estamos tristes, estamos en días de luto porque hemos perdido a un héroe. Eso no está pasando en otras partes del mundo, en Colombia, lamentablemente, están llorando la vida de un narcotraficante”, afirmó Del Castillo en entrevista con medios estatales.

“Walter, ¿dónde estás? Salí hijo, por favor. Él me ha prometido que me iba a cuidar hasta la muerte, ahora ¿dónde está?”. Fueron las palabras de la madre de Huayhua, quien no dejó de derramar lágrimas durante el homenaje que se rindió en la Academia Nacional de Policías (Anapol).