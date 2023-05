Indagan a Quispe por violación y suma acusación por uso de bienes

El Ministerio Público inició las investigaciones en contra del gobernador de La Paz, Santos Quispe, por el presunto delito de violación y violencia física hacia una exfuncionaria con quien habría mantenido una relación sentimental. La denunciante, de 23 años, se presentó ante la prensa para relatar las agresiones desde 2021. También acusó a la autoridad departamental por uso de bienes del Estado y negó que lo haya extorsionado.

“La anterior semana hemos tenido la denuncia realizada en la ciudad de El Alto, lo que se hace en todos los casos es admitir y generar la investigación correspondiente. Tenemos los 20 días de la etapa preliminar en la cual determinaremos si son ciertos estos antecedentes que han denunciado”, explicó el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

Agregó que Quispe será citado a declarar para conocer su versión y también pedirán más detalles a la denunciante, quien afirmó que sufrió golpizas en tres ocasiones, una de ellas en presencia de sus familiares, para quienes pide garantías de seguridad.

“Era muy agresivo y en tres ocasiones me ha golpeado”, contó Danitza P. L., exfuncionaria del Gobierno Autónomo de La Paz, que interpuso una demanda penal contra el gobernador y que afirma no haber denunciado antes por temor a perder su trabajo.

De acuerdo al relato de la denunciante, el gobernador Quispe convivió con la ex servidora pública por un año y cinco meses en dos departamentos en anticrético a nombre del jefe de Comunicación de la Gobernación, Camilo Juan M. P., pero arrendados con dinero de la autoridad.

“Obviamente que va a negar todo. Él (Santos Quispe) está planeando todo en contra de mí, he visto que ha declarado que le estoy extorsionando y no es así. Él ha venido a ofrecerme Bs 300.000 y los cuatro ítems. Incluso ha ido donde mi familia, ha viajado a Coroico a ofrecer todo eso”, aseguró la joven.

El lunes, el gobernador paceño dio una conferencia de prensa en la que negó haber cometido los delitos de violación y otros, además presentó un audio atribuido a la denunciante y una segunda persona que dice: “Los cuatro ítem van a estar como me has dicho: dos salud y dos centrales, lo que me ha dicho tu hermana, no ve. Yo te digo, no voy a estar en medio de esto, yo soy el portavoz como te he dicho”.

“Que no me digan mañana otra cosa, quiero completo a las 9. Hoy ya me han hecho perder el tiempo, por tener lástima te estoy esperando porque yo tenía ahora conferencia de prensa, mañana va a explotar si no es hasta las 9”, se escucha decir a una mujer en el audio. Danitza P. L. admitió ayer que es su voz.

Aclaró que fue el gobernador quien le ofreció los Bs 300.000 y cuatro ítems. Incluso, aseguró que el jefe de Comunicación de la Gobernación viajó hasta Yungas “a rogar” a su madre para que no haga la denuncia. Otro supuesto encuentro para convencerla se dio en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de El Alto.

“Este jueves a las 10:00 o 10:30 ha golpeado y ha abierto mi marido. ‘Su chofer del compadre Santos’, dijo. Ha pasado (a la casa) y nos dijo: ‘Tu hija tiene problemas, ustedes son buenos. De buenas, hazle entender a tu hija, orientámelo. De buenas arreglaremos, qué cosa quiere tu hija, qué convenio quiere, qué plata quiere”, contó la madre de la denunciante.

EL DEBER contactó al comunicador de la Gobernación, quien afirmó que la exfuncionaria era su mejor amiga y dijo que para no entorpecer las investigaciones no emitirá más comentarios. “Me tiene muy mal y lo dejo en manos de la justicia. Todos tenemos nuestra versión y no es justo que ella maneje libremente mi nombre”, señaló.

Uso de bienes del Estado

La supuesta concubina del gobernador Santos Quispe también acusó a la autoridad de haber usado un vehículo estatal para viajar a una fiesta familiar porque era el padrino de su hermano menor. En esa ocasión, la denunciante recibió una golpiza que fue confirmada por su progenitora.

Danitza P. L. contó que en diciembre de 2021, Quispe la golpeó físicamente delante de su familia, quienes lo echaron de su domicilio. La madre de la joven dijo que el gobernador era el padrino de su hijo. “Esa noche hemos ido a servirnos unas cuantas copitas. Ahí, después, a mi hija la ha empujado”, señaló.

“Él (gobernador paceño) ha usado el auto de la Gobernación”, confirmó la joven al referirse al viaje que hizo supuestamente Quispe a Yungas hace dos años. La denuncia se encuentra también en la declaración que ella hizo por violación ante la Fiscalía el 3 mayo de este año.

La mujer agregó que era obligada a tener relaciones sexuales, incluso en el despacho de la autoridad departamental. “Era feo, horrible, él me obligaba a tener relaciones incluso en su despacho. En su despacho me decía: ‘Ven, aquí yo soy el que manda, yo soy el jefe’, me decía; yo creo que las cámaras no pueden mentir porque hay cámaras en la Gobernación”, dijo.

No es la primera vez que Quispe es denunciado por uso de bienes del Estado. En junio de 2021, el jefe de la agrupación Jallalla La Paz, Leopoldo Chui, acusó a Quispe de provocar un accidente de tránsito y destruir un vehículo de la Gobernación, con fotografías y testimonios de las personas que fueron afectadas en ese hecho.

El 26 agosto de ese año, la Fiscalía ordenó en principio su aprehensión; sin embargo, luego dejó sin efecto la decisión y Quispe salió en hombros del tribunal.

Otro hecho ocurrió el 2 de febrero de 2022 cuando la Policía junto a asambleístas departamentales ingresaron al despacho de Quispe y lo encontraron junto a otros funcionarios en estado de ebriedad. En el lugar había latas de cerveza; no obstante, el gobernador alegaba que los objetos habían sido “plantados”.

En este proceso, Quispe fue imputado por los delitos de uso indebido de bienes públicos y obstrucción a la justicia, pero el caso fue cerrado el 6 de septiembre de 2022.

“Duele a uno que es nuevo en la política que en toda forma quieren perjudicar mi gestión, yo me siento más fortalecido que nunca y siento con esa fuerza porque han querido desestabilizar desde el principio, pero yo voy a seguir luchando”, dijo el gobernador en respuesta a la última denuncia por violación.

Por su lado, el activista Guido Calcina consideró que el gobernador debe alejarse del cargo y lamentó que las otras denuncias hayan sido rechazadas.

Lea también PAÍS Gobernación tarijeña accede a fideicomiso para concluir hospital oncológico y espera aprobación de Asamblea Según datos de la entidad subnacional, la construcción del hospital oncológico tiene un avance físico del 55% y resta el 45% para su conclusión.

​