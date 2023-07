Indagan nexos de clan Lima Lobo tras caída de avioneta con droga en Argentina

Tras la caída en territorio de Argentina de la avioneta con matrícula boliviana CP-3123 cargada con 324 kilos de cocaína, la Felcn y la Fiscalía realizan investigaciones por los posibles nexos de este cargamento con el clan del narcotráfico de la familia Lima Lobo.



Informes de autoridades antinarcóticos de Argentina, dan cuenta que la avioneta cargada con 324 kilos de cocaína se estrelló la tarde del martes en la localidad de Avia Terai, en el norte argentino, en cercanías de una escuela primaria de la zona.



Según reportes del diario argentino Clarín, de fuentes de organismos antinarcóticos, dos ocupantes de la avioneta lograron escapar antes de la incursión policial.



En el lugar del accidente se hallaron 10 bultos grandes de droga. Nueve de los mismos llevaban “ladrillos de cocaína” con un logo que mostraba una mano abierta, señala el informe de Clarín.



El informe del diario argentino asegura que, “de acuerdo a las primeras informaciones, la avioneta Cessna 210 modelo Turbo Centurión II (matrícula boliviana CP-3123) había sido robada el domingo en un aeroclub de La Paz, Bolivia. En ese sentido los dueños originales de la avioneta siniestrada con el cargamento de cocaína serían integrantes del clan Lima Lobo”.



Los registros de la Fuerza especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) señalan que uno de los integrantes más importantes del clan Lima Lobo está preso en Brasil. Se trata de Jesús Einar Lima Lobo, que fue extraditado a Brasil para responder ante la justicia por tráfico internacional de drogas.



Fue devuelta la semana pasada



EL DEBER conoció que la avioneta fue devuelta a un depositario la semana pasada luego del microaspirado practicado en el aeropuerto de Puerto Suárez, a través de peritos del Instituto de Investigaciones Forenses.



EL DEBER conoció que la Fiscalía ordenó la devolución de la nave de forma provisional conforme a la norma al no existir rastros de que fuera utilizada en narcotráfico. Asimismo, la Fiscalía valoró informes de la Felcn que no registraban elementos para imputar o incautar la avioneta.



Sin embargo, el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, hizo una explicación de los entretelones de la avioneta CP-3123.



La autoridad manifestó que, por información del Comando de Seguridad de Defensa Aérea (Cosdea), y los radares, esa avioneta salió de territorio boliviano hacia Paraguay sin autorización ni plan de vuelo, en fecha 23 de mayo del presente año.



Aseguró que a su retorno de la nave agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), se trasladaron al aeropuerto de Puerto Suárez, donde realizaron una requisa y precintaron el aparato. “El martes 13 de junio de manera extraña la Fiscalía ordenó que el Instituto de Investigaciones Forenses IDIF haga la prueba del aspirado a la avioneta y no así el laboratorio de la Felcn. La prueba dio negativo a cocaína en la avioneta” dijo Mamani.



Asimismo, manifestó que tras conocerse el resultado negativo, el 28 de junio pasado la Fiscalía requirió la devolución de la nave a Nilo Limón Terrazas.



Según el viceministro de Defensa Social, la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC, registra como dueño a Nilo Limón por ello se procedió a su devolución.



Jaime Mamani informó que, por orden del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se formuló una denuncia contra los responsables por considerar una irregularidad que el IDIF practique la prueba del microaspirado con orden fiscal y que la nave de negativo. Dijo que se iniciaron las investigaciones sobre este caso que causó un verdadero escándalo.



EL DEBER logró conocer que la avioneta fue devuelta la semana pasada a Nilo Limón Terrazas en calidad de depositario.