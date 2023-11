Indígena tacana: "Los focos de calor se han iniciado hace un mes, lo denunciamos, pero no hicieron nada"

Los focos de calor que provocaron los incontrolables incendios en el norte de La Paz y Beni, iniciaron hace más de 40 días , afirmó el representante del Consejo Indígena de los pueblos tacana, Jorge Canamari, hecho que denunciaron a las autoridades en su momento, no obstante, no hicieron nada y después de más de un mes el fuego invadió el “pulmón del mundo, la reserva del Madidi, que arde sin control .

A pesar de que el Gobierno central envió ayuda humanitaria y bomberos de las Fuerzas Armadas y de la Policía para apagas los incendios en los municipios de San Buenaventura y Rurrenabaque, no es suficiente, señaló el representante indígena.

“Ya son como cuatro comunidades indígenas que han sido arrasadas por el fuego. La flora y fauna sigue ardiendo y la fuerza humana no da. Existe contingente de la Policía, bomberos voluntarios, marineros, soldados, pero la magnitud del incendio es bastante grande y no da para combatir con la fuerza humana. Se necesitan aviones grandes con más capacidad de echar agua y que los helicópteros vengan a trabajar y no a sacar fotografías”, afirmó Canamari.