Indígenas afines al MAS apuran conclusiones de sus mesas que iniciaron el 16 de septiembre en Beni

Los indígenas afines al Gobierno aceleraron las conclusiones de las mesas de trabajo que instalaron con otro grupo de indígenas que, supuestamente, abandonaron la marcha que llegó a Santa Cruz. Según el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Justo Molina, se pretende acabar las conclusiones para el 4 de octubre, cuando esta organización celebre otro aniversario de creación. La discusión de las necesidades de los indígenas empezó en un encuentro del presidente, Luis Arce, en Beni, el 16 de septiembre.





“Salió un grupo de esta columna de la marcha de hermanos que han partido de Trinidad (Beni). Salió una cantidad de aproximadamente 50 personas, son autoridades indígenas de sus territorios y están trabajando desde el día domingo. Se ha venido trabajando con ellos en estas mesas técnicas”, dijo Molina a la gubernamental Agencia Boliviana de Información (ABI).





El 26 de agosto, un pequeño grupo de indígenas de pueblos del Beni iniciaron una marcha hacia la capital cruceña en rechazo a los avasallamientos de interculturales a los territorios indígenas, principalmente. La columna fue reforzada por otros pueblos y este jueves arribaron a la plaza principal de la ciudad de Santa Cruz.





Pero el 15 de septiembre, el presidente Luis Arce inauguró un encuentro indígena en Beni con todos los pueblos del oriente para conformar una agenda que atienda sus necesidades. En ese entonces empezó el desconocimiento de afines del Gobierno a la marcha que iba rumbo a Santa Cruz. En esa oportunidad Arce Catacora inauguró el encuentro que debía trabajar en “mesas técnicas”, cuyos resultados no se conocieron hasta el momento.





Ahora, Molina asegura que estas conclusiones serán entregadas al Gobierno e invitó a otros pueblos a sumarse a estos encuentros, que desde su criterio, tendrán mucha similitud con los pedidos que haga la columna que se fue a Santa Cruz.





El 25 de septiembre los indígenas aprobaron el envío de una carta al Gobierno en la que solicitaron una reunión con las dos principales autoridades del país, el encuentro debía producirse este jueves 30, pero casualmente el Vicepresidente, David Choquehuanca, inició una visita a España y su retorno está previsto para el 2 de octubre.





El MAS durante sus dos gobiernos, el de Evo Morales y el de Luis Arce, no tuvo una buena relación con los indígenas. En 2017 Morales tuvo el traspié de la marcha indígena del Tipnis, creó el Conisur que eran los indígenas afines a su partido; tomó el control de la CIDOB a través de Melva Hurtado y no logró el control de los pueblos. Ahora, Arce creó un encuentro paralelo de indígenas y no tiene previsto reunirse con la marcha que llegó a Santa Cruz.





