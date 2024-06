Indígenas sin territorio, el pecado mortal del Estado Plurinacional

Son los dueños ancestrales del territorio, pero los matan, desaparecen, los avasallan, y prenden fuego a sus casas. También les ponen trancas y hay que pedir permiso y pagar a los interculturales -por cada vehículo- para verlos y hablar con ellos.



Se trata de los indígenas tsimanes de Yacuma, uno de los pueblos originarios de tierras bajas más vulnerables, según informes de la Fundación Tierra, y del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD).



Las 14 comunidades no tienen un territorio, no legalmente. Hasta la fecha, a pesar de las gestiones, no se han beneficiado con la titulación, tampoco tienen servicios básicos, y recientemente pudieron carnetizarse en un 98%.



“El tema de los pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial es que sufrieron persecución y han ido recorriendo, hasta darse cuenta de que no tenían dónde más ir; quedando en sectores dispersos”, explicó Jhovanna Morales, abogada de la Fundación Tierra, sobre las razones para que los tsimanes no tengan un territorio, a pesar de que ya se tituló a otros tsimanes, los de San Borja.



Cuestionó cómo es posible que el INRA hubiera declarado esa zona como tierra fiscal, con tsimanes incluidos, “estamos volviendo a la época del esclavismo porque prácticamente estuvieron otorgando resoluciones de asentamiento con ellos adentro”, lamentó.



Para Morales, “lo penoso” es que las resoluciones de asentamiento otorgadas a terceros, o a interculturales, están sirviendo para continuar deforestando el área, ante el silencio de la ABT.



En su argumentación ante el CERD, Fundación Tierra arguyó que la discriminación no se limita al reconocimiento de las tierras que ocupan los tsimanes, “demandadas en reiteradas ocasiones”, sino que además la Gobernación de Beni les ha negado la personería jurídica a sus comunidades, “lo que constituye una negación y desconocimiento de su existencia como pueblo indígena, al ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales, (...) tampoco podrán exigir sus derechos y acceder a recursos y servicios públicos”.