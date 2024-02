Industriales proponen cárcel y multas para quienes bloqueen las vías

“Hoy necesitamos dialogar; no necesitamos bloquear, inviabilizar y afectar al bolsillo de cada uno de los bolivianos”, reflexionó en conferencia de prensa.

Por su parte, el asesor de la CNI, Hugo Siles, informó que el bloqueo de sectores sociales afines a Evo Morales causó pérdidas millonarias para el país, y detalló que el sector industrial perdió alrededor de $us 171 millones en exportaciones y $us 122 millones en importaciones.



“En los últimos días el país ha experimentado bloqueos que han permitido obstaculizar el libre tránsito, no solo de personas, sino también de productos, bienes intermedios y bienes finales (…) Para nosotros, como industriales, ha significado obstrucciones y afectación por 171 millones de dólares a las exportaciones industriales”, aseveró.



Siles también alertó que los bloqueos se están constituyendo en una medida que podría ahuyentar la inversión extranjera.