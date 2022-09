INE aplaza definición de la fecha del censo hasta marzo de 2024

El Gobierno informó que el Instituto Nacional de Estadística (INE) dará a conocer la fecha específica del censo entre enero y marzo de 2024. Sin embargo, en agosto se había acordado discutir el día de la encuesta, con todos los sectores, una vez finalizado el trabajo de las mesas técnicas en cada departamento.



“La fecha específica se va a establecer el primer trimestre del 2024, es decir, de enero a marzo tendría que estar el día específico. Se está trabajando el cronograma para que en el mes de mayo y junio de ese año se desarrolle el censo”, adelantó el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz.



El Decreto Supremo 4760 no solo señala la postergación del proceso censal entre mayo y junio de 2024, sino que advierte, en la Disposición Adicional Única, que el INE anunciará en el primer semestre del 2024 la fecha para la ejecución del levantamiento de datos.



Tras la reunión del Gobierno con la institucional cruceña, el 15 de agosto, el gobernador Luis Fernando Camacho informó que la fecha del censo no estaba cerrada y que se iban a tomar en cuenta las propuestas de censo para 2023, presentada por la Uagrm.



Hasta ese entonces, La Paz también había entregado un cronograma tentativo.



Sin embargo, ayer el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, desechó ambas propuestas porque incumplirían estándares internacionales.



“Hemos realizado 10 reuniones, estamos cumpliendo los compromisos, se ha socializado el cronograma, no hemos tenido ninguna propuesta seria o que cumpla parámetros internacionales”, dijo la autoridad en rueda de prensa.



Cusicanqui estaba acompañado de los dirigentes el Pacto de Unidad, quienes apoyaron el cronograma censal del Gobierno y el trabajo de despolitización.



Mientras tanto, Santa Cruz alista un cabildo el 30 de septiembre y hace alianzas departamentales para luchar por el censo en 2023.