INE contempla 9 normas para el censo, menos la que prevé encuestas intercensales

El Intituto Nacional de Estadística (INE) considera al menos nueve normas para llevar adelante el Censo de Población y Vivienda reprogramado para 2024, pero no contempla la Ley 2105 del 29 de junio de 2000 que obligaba a realizar los procesos censales todos los años terminados en cero, es decir, cada 10 años. Esto sucede porque la norma ya no está vigente y ahora rige la Ley 031 Marco de Autonomías de 2010.

“El Consejo Nacional de Autonomías no tiene competencia, no tiene atribuciones para postergar o definir cuándo se realiza un censo. Si bien se ha manifestado que por consenso se ha postergado el censo, pero por consenso no se puede infringir la Ley 2105 vigente que establece que los censos se deben llevar cada 10 años”, afirmó el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.