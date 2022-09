INE critica aporte de Santa Cruz y niegan desinterés

La coordinadora general del Programa Censo de Población y Vivienda (CPV), Martha Oviedo, acusó a la Gobernación de Santa Cruz y a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) de no enviar propuestas y sugerencias para la boleta censal a través del Instituto Abierto que solo estuvo habilitado entre el 1 y 18 de septiembre. Ambas instituciones afirmaron que sí enviaron sus observaciones.

“ Nos genera preocupación, porque justamente esta universidad (Uagrm) quería participar, quería conocer el cuestionario, pero no ha ingresado al Instituto Abierto y se dedicó solamente a mandarnos una carta donde hace críticas a algunas preguntas”, afirmó la funcionaria del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por ello decidieron enviar una carta en la que se hicieron las observaciones pertinentes , una de ellas para no incluir tres preguntas: cédula de identidad, nombre y apellido y fecha de nacimiento de la persona encuestada. De acuerdo con Vargas, el número de preguntas es excesivo, son 64 y “por responsabilidad”, no sugirieron nuevas.

Oviedo también se refirió a la Gobernación cruceña para indicar que no participó y no envió sugerencias: “A pesar de todos los reclamos que puedan existir, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz no ha participado en el Instituto Abierto y tampoco nos ha hecho llegar ninguna propuesta”, dijo.