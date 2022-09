INE evita hablar de porcentajes de avances en el censo, adelanta actividades para 2023 y critica participación cruceña

“Nos genera preocupación, porque justamente esta universidad (Uagrm) quería participar, quería conocer el cuestionario, pero no ha ingresado al Instituto Abierto y se dedicó solamente a mandarnos una carta donde hace críticas a algunas preguntas”, afirmó.

Melvy Vargas, técnica de la Uagrm confirmó que recibieron la invitación y que la boleta censal podía verse, pero que solo se admitían preguntas nuevas, no así sugerencias de modificaciones. Por ello decidieron enviar una carta en la que se hicieron las observaciones pertinentes, una de ellas para no incluir tres preguntas: Carné de identidad, nombre y apellido y fecha de nacimiento de la persona encuestada.

De acuerdo con Vargas, el número de preguntas es excesivo, son 64. Por ello y “por responsabilidad”, no sugirieron nuevas.

De acuerdo con la responsable del Censo, las sugerencias que han sido recibidas -que se enmarcan en los temas: vivienda, ocupación, educación, salud y migración - están siendo revisadas y analizadas y habrá reuniones con esas instituciones para conversar acerca de cuáles podrán incorporarse en la boleta censal y cuáles no. No dio plazos para dar a conocer las respuestas.

Oviedo también se refirió a la Gobernación cruceña para indicar que no participó y no envió sugerencias: “A pesar de todos los reclamos que puedan existir, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz no ha participado en el Instituto Abierto y tampoco nos ha hecho llegar ninguna propuesta”, dijo.