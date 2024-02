INE lanza dos 'apps' y una plataforma virtual para capacitar a los censistas voluntarios

El director general ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, presentó la plataforma virtual “Yo me capacito” , para que los censistas voluntarios se puedan capacitar de forma semipresencial. Para ingresar solo se necesita el número de la cédula de identidad del agente. “Por primera vez en la historia de un proceso censal en Bolivia, hemos desarrollado un sistema semipresencial y de capacitación híbrida, tal cual sería en el léxico pedagógico, donde empleamos tanto la capacitación presencial, como la c apacitación a través de instrumentos modernos multimedia, como páginas web y aplicaciones para celular ”, explicó Arandia. Agregó que el objetivo es garantizar el aprendizaje del agente censal en la obtención de datos censales de calidad, en el marco de estándares internacionales, con contenido avalado por organismos internacionales y expertos en la materia.

También, cuenta con una sección de novedades, donde habrá noticias y comunicados de cómo proceder en las siguientes etapas, para participar en el censo. Asimismo, estará disponible todo el material multimedia: manuales y tutoriales.



Es más, el director ejecutivo precisó que ese espacio virtual también contará de baterías de preguntas de evaluación que garanticen el aprendizaje; asimismo, habrá más de 16 videos explicativos; 25 infografías; y nueve presentaciones para que los “voluntarios censistas tengan una educación y capacitación de calidad en materia censal, clara, útil y transparente” para un llenado óptimo de los cuestionarios censales.



Dos aplicaciones más



Arandia destacó que, aparte de la página web, se crearon dos aplicaciones móviles: una denominada 'Mi día como censista', en la que se brinda una ayuda memoria sobre los pasos que deben seguir los censistas el 23 de marzo; y la otra aplicación: 'Llenando mi cuestionario', que brinda explicaciones sobre cómo llenar el Cuestionario Censal; ambas apps se pueden descargar del Play Store.



“Con esta plataforma y las aplicaciones, estamos brindando una batería instrumental moderna, apropiado para las generaciones actuales y que facilite la carga de capacitación”, insistió el director ejecutivo.



Gratis, no consumirán megas



Aparte de esto, la autoridad anunció -que en función a un Decreto Supremo aprobado recientemente-, se dispuso que, desde este lunes, el acceso a la plataforma virtual no tendrá costo en cuanto a megas que consuman los censistas voluntarios.



“Por tanto, estimados voluntarios para recibir la capacitación mixta semipresencial no necesitan gastar un solo centavo, en dispositivos AIOS y Android”, ponderó Arandia.



El titular del INE reiteró que una vez que el usuario acepte las condiciones en la plataforma virtual, deberán aprobar las sesiones virtuales con el 100% de calificación; luego, el censista asistirá a una capacitación presencial de dos horas y luego recibirá el respectivo certificado de capacitación y se le asignará el rol de voluntario, que “valida tu compromiso con el Censo 2024”.



Explicó también que se habilitarán códigos QR, en la página web del INE, donde podrán descargar las aplicaciones mencionadas, que son gratuitas en todos los operadores móviles.



Asimismo, la autoridad explicó que a la fecha aún hacen falta 39.152 censistas voluntarios en el país, la mayoría de Santa Cruz, seguido de Cochabamba y La Paz, por lo que instó a las autoridades locales e instituciones a incentivar a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, a que se registren como Censistas Voluntarios.