INE ratifica que entregará algunos resultados del censo en septiembre de esta gestión

¿Qué dijo Nayar sobre los resultados del censo?

"El gobierno del MAS prepara nuevamente el fraude electoral. Mientras la Ley 1492 establece que los “datos oficiales” deben ser entregados en septiembre de 2024 al TSE para la redistribución de escaños, el director del INE anuncia que esos datos recién serán entregados en abril de 2025. No permitiremos este nuevo engaño", publicó en sus redes sociales la diputada.

El INE afirma que cumplirá plazos establecidos para la entrega de resultados del censo

INE reitera las fechas establecidas para la entrega de resultados del censo

Entre los últimos párrafos del comunicado se dirigen explícitamente a la diputada opositora: "Exhortamos a la asambleísta Nayar que no mienta y no politice el censo haciendo un manejo burdo de la información que no tiene ningún asidero real auto denigrando la labor que debe tener una asambleísta electa por el pueblo boliviano".