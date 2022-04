INE socializa el Censo en algunas regiones mientras que Santa Cruz alista una gran marcha

Escucha esta nota aquí

En los últimos días, el Instituto Nacional de Estadística (INE) realizó la socialización del proyecto del Censo de Población y Vivienda 2022 en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y Potosí, con el fin de "transparentar" el trabajo censal. Sin embargo, en Santa Cruz este martes se llevará a cabo una marcha para exigir al INE un informe objetivo sobre su plan de trabajo.

Una de las consultas más frecuentes en la socialización fue si en la boleta censal están considerados los pueblos indígenas, a lo que los técnicos del INE respondieron que este aspecto está siendo trabajado en una comisión especial conformada por el Ministerio de Culturas, el Ministerio de Justicia y el Viceministerio de Autonomías.

En la socialización se explicó que, para transparentar el proceso censal, el Ministerio de Planificación del Desarrollo conformó una Comisión Internacional de Alto Nivel, compuesta por representantes de organismos internacionales en materia censal para hacer seguimiento del proceso y cuyo objetivo es velar por la idoneidad del proceso en el marco de estándares internacionales.





Por su parte, el Comité Interinstitucional de Santa cruz ratificó la marcha por el Censo Nacional de Población y Vivienda para las 17:00 de este martes y convocó a la ciudadanía cruceña a participar de esta medida para exigir al INE un informe objetivo del plan de trabajo del proceso censal.

La concentración de la manifestación será en la plaza del Estudiante, desde donde partirán hacia el centro de la ciudad, pues culminará en la Basílica Menor de San Lorenzo (catedral).

“Hasta el momento el INE no ha proporcionado la información solicitada de manera escrita, ahora no hay esa información, por eso necesitamos salir a las calles para hacer conocer que esa solicitud debe responderse (…) Seguimos en emergencia porque no hubo ninguna respuesta y el INE nos ha cerrado sus puertas”, indicó el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, quien es vocero del Comité impulsor del censo.

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho afirmó que participará de la movilización para apoyar a las instituciones que impulsan la medida ante la preocupación por la desinformación que existe sobre el Censo. Además, pidió al pueblo cruceño asistir a la protesta.

Por su lado, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, dijo que sospecha que el gobernador de Santa Cruz tendría intenciones de generar “un segundo golpe” con las movilizaciones respecto al Censo de Población y Vivienda 2022.

“Yo creo que son acciones políticas para distraer. Si algo ha demostrado Camacho es que no es bueno con la guitarra siendo autoridad, desde la oposición solo criticaba y ahora cuando hace gestión no ha demostrado capacidad (…) hay un trasfondo político que lamentamos quieran concluir y tengo la sospecha que en base a este censo estén planificando un segundo golpe”, expresó Ruiz en declaraciones a la prensa paceña.

