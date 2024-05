Influenza: se han aplicado 127 mil dosis en menos de dos semanas

Maria Renée Castro, ministra de Salud, informó que en menos de dos semanas se administraron 127.916 dosis contra la influenza en Bolivia, de las cuales, 20.304 son pediátricas y 107.612 para adultos.



“Con respecto al tema de la vacunación, hasta hoy (13 de mayo) en la plataforma de Registro Nominal de Vacunación Electrónica tenemos 127.916 dosis que se han administrado, por lo tanto, tenemos una importante cantidad de inmunizados en el país, lo que no justifica que la población no esté acudiendo a vacunarse”, manifestó la ministra en conferencia de prensa, desde la ciudad de La Paz.



De acuerdo con el plan que se aplica, las vacunas están destinadas a grupos de riesgo enmarcados en niñas y niños de 6 a 23 meses, enfermos crónicos, mujeres en estado de gestación, personal de salud y personas mayores de 60 años.



La etapa de inmunización inició el pasado 2 de mayo y concluirá el 31 de julio; de forma paralela se inmunizará, en una segunda fase a niñas y niños de 2 a 12 años, del 1 al 31 de julio.



“Hay que ser cautelosos sobre todo con el protocolo de bioseguridad (…) los niños tienen que acudir con los barbijos a las Unidades Educativas, en los ambientes tienen que tener alcohol al 70% disponible, jabón en los baños para que no se olviden lavarse las manos y tenerlas siempre limpias, así evitar contagiarse ya sea de influenza u otro virus respiratorio”, concluyó la autoridad en salud.