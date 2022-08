Informalidad de convocatoria al diálogo trunca la negociación y cocaleros vuelven a su región

La dirigencia cocalera de Los Yungas (Adepcoca) no acudirá a la reunión que convocó el ministro de Desarrollo Rural en La Paz por una informalidad de la carta de invitación. Los dirigentes enseñaron el documento en el que no se fija el lugar de reunión y les indican que les comunicarán oportunamente. Hasta las 16:00 no había llegado el lugar de la reunión.