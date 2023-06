Informe de EEUU sobre trata y tráfico de personas afirma que en Bolivia los casos están en aumento

El Estado boliviano y sus autoridades no están cumpliendo completamente con las normas que combaten la trata y tráfico de personas; pero además los casos están yendo en aumento significativo, señala el reporte de esta temática elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos , por lo que bajó al país a la “lista de vigilancia de nivel 2 ”.

“El Gobierno no demostró un aumento general de los esfuerzos en comparación con el período del informe anterior. Los funcionarios no informaron haber investigado, enjuiciado o condenado a los traficantes y no informaron haber identificado o referido a las víctimas para que reciban atención. Por lo tanto, Bolivia fue degradada a la Lista de Vigilancia de Nivel 2.