Informe de la CIDH revela que una “unidad venezolana” estuvo en hotel Las Américas

El informe sentencia que el Estado cometió graves violaciones a la Convención Americana de DDHH, con ejecuciones extrajudiciales y torturas a los detenidos; asimismo, que la detención preventiva, que duró entre seis a 10 años para varios de los acusados , fue convertida en una acción punitiva, no preventiva, que no se respetó el principio de inocencia, entre otros.

A continuación, transcribe el contenido literal del texto: “Mediante la presente me permito informarle a su autoridad que la intervención al hotel Las Américas (sic) de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fue exitosa conforme al acuerdo a al (sic) plan mayor, acordado por el Ministerio de Gobierno, la Vicepresidencia y la unidad de contingencia de la Embajada de la Hermana República de Venezuela, y cuyo antecedente nomina (sic) de sujetos a ser neutralizados para mayor credibilidad pública (sic) y demás pormenores que ya cursan en su depto. Por mi unidad asignada”.

El 16 de abril, el entonces presidente Evo Morales, que estuvo en Venezuela la noche del operativo, dio una conferencia de prensa en Caracas, junto al extinto presidente de ese país, Hugo Chávez (quien abrazó al exmandatario boliviano en todo momento) y el expresidente cubano, Raúl Castro. “Yo tenía alguna información de que estaban preparando un atentado. Sin embargo, el día de ayer le di instrucciones precisas al vicepresidente de la República (Álvaro García Linera), al comandante de la Policía : Hacer un operativo, a detener a estos mercenarios. Y esta madrugada me informan que ha habido una balacera , un tiroteo de media hora en un hotel en la ciudad de Santa Cruz”.

Lo que sí hizo fue afirmar: “Asesinato fue lo ocurrido en el Hotel Las Américas. No hay duda. Existieron también violaciones a los DDHH contra Tadic y contra Tóásó en el momento de la detención. “Ni bien los encontré en El Alto, compré frazadas y ropa para protegerlos porque los tipos estaban semidesnudos. Les hice quitar las manillas y otros fiscales les tomaron declaraciones y otros los que cometieron torturas, como señala el informe de la CIDH”.

Luego acotó: “Atentar contra la integridad de Bolivia merece la pena máxima y es delito de traición a la Patria que no prescribe. Además de eso, el proceso ya tiene sentencias ejecutoriadas de separatistas confesos. Confiamos que esta vez no tratarán de beneficiar a golpistas y separatistas”.

El procurador Wilfredo Chávez afirmó que todo lo que circula sobre ese documento son simples “especulaciones” porque (el informe) no es vinculante y está en reserva. “Debemos ser serios, respetar los principios que rigen este tipo de informes, que son eso, no son sentencias, no tienen otra categoría, menos aún un carácter vinculante”, dijo.