Informe de Sosa sobre el BTR no convence al diputado del MAS que la interpeló y anuncia que expertos realizarán un análisis

Escucha esta nota aquí

La alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, fue interpelada la tarde de este martes en la Cámara de Diputados sobre la construcción del proyecto de Sistema de Autobús de Transito Rápido (BTR). La explicación de Sosa deja más dudas que respuestas para el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Anyelo Céspedes, por lo que una comisión de expertos será la encargada de revisar el informe escrito presentado.

Céspedes explicó a EL DEBER que se envió una Petición de Informe Oral (PIO) a la alcaldesa cruceña para que responda a nueve interrogantes sobre el BTR, debido a que se han registrado denuncias sobre algunas supuestas irregularidades durante la ejecución de este proyecto.

“Sosa respondió a las nueve preguntas, pero sus argumentos no fueron sustentados y no estoy conforme, pero soy un diputado responsable y he conformado una comisión de expertos, entre auditores, abogados y otros profesionales, para que analicen el informe escrito y verifiquen si hubo un daño económico o no, para ver si se le sigue un proceso penal”, comentó.

La alcaldesa interina viajó esta mañana a la ciudad de La Paz y previo a la interpelación mantuvo reuniones con ejecutivos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y representantes de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA).

“La cooperación internacional CAF y JICA coinciden en que es de vital importancia darle continuidad al proyecto del BRT que cambia la escala de la movilidad urbana en Santa Cruz de la Sierra”, publicó Sosa en su red social.

El informe oral que emitió Sosa empezó a las 15:00 horas y duró 60 minutos. Fue el diputado Anyelo Céspedes el encargado de interpelarla con nueve preguntas, sobre la ejecución del proyecto.

“Se le ha consultado a la alcaldesa sobre el costo total del proyecto, cuánto duró su ejecución, cómo fue la licitación, y por qué hasta la fecha no funciona el BRT, entre otras preguntas”, explicó Céspedes.

Lea también Santa Cruz En San Matías afirman que no detectaron la nueva cepa y actividades de Semana Santa se desarrollan con normalidad Si bien las autoridades nacionales de salud se hallan en la tarea de confirmar la presencia de la cepa brasileña, desde la Alcaldía de dicho municipio fronterizo alegan que no hay casos de la nueva variante del Covid-19

​