Informe del Sifde recomienda al TSE no registrar a Evo Morales como presidente del MAS

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) emitió este martes un informe en el que recomienda a la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no registre a Evo Morales como presidente de la Dirección Nacional del MAS-IPSP, según la agencia Erbol. Esto se debe a un incumplimiento de un requisito para su elección.



Dicho informe -según Erbol- se basa en la supervisión del Congreso del MAS-IPSP, llevado a cabo en Lauca Ñ (Cochabamba) a principios de mes. Durante este congreso, Evo Morales fue ratificado una vez más como presidente del MAS, y también se eligieron otros miembros de la directiva del partido.



El Sifde, sin embargo, alega que Morales no cumplió con el requisito de presentar un certificado de militancia emitido por el Órgano Electoral, que verifica que ha sido militante del MAS-IPSP durante al menos 10 años. Según el informe, este requisito tampoco fue cumplido por otras cinco personas elegidas en cargos directivos del MAS.



En ese sentido, el informe recomienda que no se apruebe el registro de estas cinco autoridades en los cargos correspondientes, incluyendo la presidencia, que está a cargo de Morales.